Енакиевский метзавод и "Краснодонуголь" остановили производство

В понедельник, 20 февраля, Енакиевский металлургический завод и предприятие "Краснодонуголь", которые входят в группу "Метинвест" и находящиеся на временно не подконтрольной Украине территории, заявили о том, что останавливают свое производство.
Такое решение принято из-за продолжающихся военных действий и блокады железнодорожного сообщения в зоне антитеррористической операции. Как сообщается пресс-релиза группы, работа предприятий остановлена уже сегодня
При этом в пресс-службе подчеркнули, что с начала боевых действий завод работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья, а после блокирования движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным.
На данный момент на Енакиевском метзаводе закончились работы по подготовке к временной консервации. Произведено выдувание доменных печей №3 и №5, прекращена работа конвертерного цеха. Завод перестанет работать с 25 февраля, - пояснили в пресс-службе.
В то же время в ведомстве также отметили, что из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь", производителя коксующегося угля.
Оба предприятия зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законом Украины налоги и сборы в государственный бюджет, - заверили в пресс-службе.
Напомним "Краснодонуголь" - одна из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок "Ж" и "К". Объединяет семь шахт и шахтоуправлений, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения.
ЕМЗ - один из ведущих мировых производителей квадратной заготовки. Производит литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). Завод – единственный в Украине производитель направляющих профилей для лифтов.
Как сообщал УРА-Информ, 15 февраля Алчевский металлургический комбинат, который расположен на территории не подконтрольной Киеву Луганской области, однако зарегистрирован в Украине, заявил, что прекращает выплавку чугуна.