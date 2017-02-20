Енакиевский метзавод и "Краснодонуголь" остановили производство

Такое решение принято из-за продолжающихся военных действий и блокады железнодорожного сообщения в зоне антитеррористической операции. Как сообщается пресс-релиза группы, работа предприятий остановлена уже сегодня

При этом в пресс-службе подчеркнули, что с начала боевых действий завод работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья, а после блокирования движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным.

На данный момент на Енакиевском метзаводе закончились работы по подготовке к временной консервации. Произведено выдувание доменных печей №3 и №5, прекращена работа конвертерного цеха. Завод перестанет работать с 25 февраля, - пояснили в пресс-службе.

В то же время в ведомстве также отметили, что из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь", производителя коксующегося угля.

Оба предприятия зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законом Украины налоги и сборы в государственный бюджет, - заверили в пресс-службе.

Напомним "Краснодонуголь" - одна из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок "Ж" и "К". Объединяет семь шахт и шахтоуправлений, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения.

ЕМЗ - один из ведущих мировых производителей квадратной заготовки. Производит литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). Завод – единственный в Украине производитель направляющих профилей для лифтов.

Как сообщал УРА-Информ, 15 февраля Алчевский металлургический комбинат, который расположен на территории не подконтрольной Киеву Луганской области, однако зарегистрирован в Украине, заявил, что прекращает выплавку чугуна.