Гройсман обещает на культуру выделить более трех миллиардов гривен

Это деньги, которые пойдут в том числе на кинематограф, имиджевые украинские проекты в мире по разным направлениям и запуск украинского института книги. Об этом отметил в своем в поздравлении по случаю Международного дня родного языка, премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кабинета министров, в течение последнего года сделано немало добрых дел, которые будут способствовать дальнейшему развитию украинского языка.

И в этом деле важным является создание условий для распространения собственного культурного продукта, в частности, на украинском языке, отметил глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, супруга российского политика Дениса Вороненкова и бывший депутат Госдумы от "Единой России" Мария Максакова заявила, что к русскому языку можно относиться как к диалекту украинского.