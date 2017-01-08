"Нафтогаз" ожидает обвинений со стороны "Газпрома" в изъятии Украиной российского газа

Об этом сообщил НАК "Нафтогаз Украины" на странице в Facebook.

"Арктические холода затронули Украину лишь мельком и лишь на несколько дней. Настоящие холода – в России. Вполне вероятна ситуация, когда "Газпрому" не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС. Тогда крайними постараются сделать нас. Наше дело – публичность. Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок", – отметили в "Нафтогазе".

Согласно данным компании, Киев будет отбирать лишь собственный газ из подземных хранилищ.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", транзит через Украину природного газа сократился, а в "Северном потоке", по итогам решения по OPAL, объемы природного газа возросли.