14:15 06.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины на 10%

ПАО "Газпром" в пятницу из-за холодов увеличил заявку на транзит через украинскую газотранспортную систему на 10%  - до 278,9 млн куб. м (по сравнению с первыми числами января).
 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Билявский.

"Газпром" сегодня направил увеличенную заявку на транзит в Европу - 278,9 млн куб. м. Конечно, из-за похолодания", - написал Билявский.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Украина готова приобрести от 1,5 до 4 млрд кубометров природного газа в зимний период - чтобы обеспечить надежное снабжение потребителей и транзит потребителям Европы. 


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