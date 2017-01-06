"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины на 10%

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Билявский.

"Газпром" сегодня направил увеличенную заявку на транзит в Европу - 278,9 млн куб. м. Конечно, из-за похолодания", - написал Билявский.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Украина готова приобрести от 1,5 до 4 млрд кубометров природного газа в зимний период - чтобы обеспечить надежное снабжение потребителей и транзит потребителям Европы.