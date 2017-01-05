15:16 05.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина сократила потребление природного газа на 6%

В Украине за два с половиной месяца отопительного сезона снижено потребление природного газа на 6%.

Украина сократила потребление природного газа на 6%

Такой показатель - по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщил министр социальной политики страны Андрей Рева – в эфире одного из телеканалов. По его словам – на данный момент зима более холодная.

При этом за два с половиной месяца отопительного сезона в Украине потребление природного газа согласно данным "Нафтогаза" - на 6% меньше, чем было зафиксировано в 2015/2016 годах – отметил министр.  Как известно, министр социальной политики Андрей Рева также не исключил, что по итогам отопительного сезона могут принять решение о монетизации субсидий.

Как сообщал УРА-Информ, транзит газа через Украину сократился.


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