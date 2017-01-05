Украина и Швеция подготовят бизнес форум

Форум должен быть подготовлен весной 2017 г. с привлечением представителей украинского аграрного и шведского бизнеса. Об этом передали в пресс-службе Минагрополитики. На сегодняшний день задача министерства и посольства заключается в том, чтобы помочь бизнесам отыскать для государств больше точек интересов и активизировать диалог, потому хорошо наполненный бизнес форум будет важным импульсом для этих процес сов – отметила замминистра.

Как сообщал УРА-Информ, Швеция поддерживает продление против РФ санкций.