14:08 05.01.2017 | Экономика | Новости
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Украина и Швеция подготовят бизнес форум

Замминистра по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, а также посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем договорились о подготовке бизнес форума.

Украина и Швеция подготовят бизнес форум

Форум должен быть подготовлен весной 2017 г. с привлечением представителей украинского аграрного и шведского бизнеса. Об этом передали в пресс-службе Минагрополитики. На сегодняшний день задача министерства и посольства заключается в том, чтобы помочь бизнесам отыскать для государств больше точек интересов и активизировать диалог, потому хорошо наполненный бизнес форум будет важным импульсом для этих процес сов – отметила замминистра.

Как сообщал УРА-Информ, Швеция поддерживает продление против РФ санкций.


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