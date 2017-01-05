12:00 05.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ проведет аукцион по покупке 100 млн долларов из-за временного избытка предложения валюты

Национальный банк Украины проведет аукцион по покупке 100 млн долларов из-за временного избыточного предложения иностранной валюты. 
 

НБУ проведет аукцион по покупке 100 млн долларов из-за временного избытка предложения валюты

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как отмечается, избыток предложения валюты сформировался в результате стечения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

"В течение этих дней валютная выручка, продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее", - заявил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Также в НБУ напомнили, что на этой неделе уже было проведено два аукциона по покупке валюты, при которых приобретено 23,8 млн долл. США для пополнения международных резервов.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 20 млн долл., - 46,8% общего объема поданных заявок субъектами рынк. 


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