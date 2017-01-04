НБУ купил на валютном аукционе 20 млн долл

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 42,7 млн долл., из которых НБУ купил 20 млн долл.", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, минимальный курс торгов по итогам аукциона составил 26,65 грн/долл., максимальный — 26,70 грн/долл. и средневзвешенный — 26,6910 грн/долл.

Как отмечается, в то же время, по максимальному курсу было приобретено 35% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников — 7 млн долл.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Национальный банк Украины проведет аукцион по продаже 100 млн долларов США.