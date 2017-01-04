Госдолг Украины снизился до 67,54 миллиарда долларов

При этом за месяц сумма госдолга снизилась с 68,35 млрд. долл. - на 810 млн долл, либо примерно на 1,19%. Об этом говорят данные Министерства финансов страны (Минфин).

Так, в гривневом эквиваленте госдолг Украины к началу декабря уже составил 1 трлн 728,88 млрд. грн. К началу ноября объем данного госдолга составил 1 трлн 742,65 млрд. грн. За один месяц в гривневом эквиваленте госдолг страны был сокращен на 13,77 млрд. грн, то есть на 0,79%.

Как сообщал УРА-Информ, в конце декабря 2016 г. Андрей Парубий подписал Госбюджет-2017.