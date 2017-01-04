Австрия выделит жителям Донбасса дополнительно два миллиона евро

Средства эти вскоре будут выделены на гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом сообщил ныне действующий глава ОБСЕ, а также министр иностранных дел Австрии - Себастьян Курц - в своем микроблоге Twitter.

По его словам - Австрия предоставляет два миллиона евро дополнительно - для оказания гуманитарной помощи людям в восточной части Украины.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбасс ранее была доставлена помощь от Папы Римского. В партии помощи имеются буржуйки, детское питание, топливо, лекарства. Кроме того, Папа Римский также выделил лично от себя жителям Донбасса пять миллионов евро.