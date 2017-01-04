13:11 04.01.2017 | Экономика | Новости
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Австрия выделит жителям Донбасса дополнительно два миллиона евро

Австрия намерена выделить дополнительные два млн евро.

Австрия выделит жителям Донбасса дополнительно два миллиона евро

Средства эти вскоре будут выделены на гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом сообщил ныне действующий глава ОБСЕ, а также министр иностранных дел Австрии - Себастьян Курц - в своем микроблоге Twitter.

По его словам - Австрия предоставляет два миллиона евро дополнительно - для оказания гуманитарной помощи людям в восточной части Украины.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбасс ранее была доставлена помощь от Папы Римского. В партии помощи имеются буржуйки, детское питание, топливо, лекарства. Кроме того, Папа Римский также выделил лично от себя жителям Донбасса пять миллионов евро. 


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