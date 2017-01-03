Зарплата врачей в Украине за год выросла всего на 277 гривен - Госстат

Это всего лишь на 277 гривен больше, чем в ноябре 2015 года. Об этом в вторник утром, 3 января, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В то же время, по данным ведомства, за два года зарплата врачей в Украине выросла на 968 гривен.

Напомним, по словам народного депутата Мусия, в Госбюджете-2017 не заложено ни копейки на реформирование и развитие медицины.

Как сообщал УРА-Информ, с 1 декабря, правительство Украины повысило минимальную заработную плату и минимальную пенсию. Повысится также прожиточный минимум, правда повышения составят всего лишь 10%. Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, таким образом прожиточный минимум в расчете на месяц на одного человека поднимется с 1399 гривен до 1544 гривен.

При этом прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличивается с 1450 гривен до 1600 гривен. В то же время, минимальная заработная плата также растет с 1450 гривен до 1600 гривен, а минимальная пенсия увеличивается с 1130 гривен до 1247 гривен.