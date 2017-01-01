16:00 01.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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С 1 января в Украине началась вторая волна Е-декларирования

В воскресенье, 1 января, началась вторая волна электронного декларирования.

С 1 января в Украине началась вторая волна Е-декларирования

Она продлится до 1 апреля. Это предусмотрено законом "О предотвращении коррупции". Таким образом, согласно документу в этот период декларации должны подать лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Отчитаться о своих финансах обяжут руководителей управлений образования областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций; руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, а также заместители руководителей учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, которые наделены должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на постоянной основе.

В случае временного исполнения работником таких обязанностей на время отсутствия руководителя подразделения в отчетном периоде он не обязан подавать е-декларацию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НАБУ начало расследование еще семи производств на основании анализа информации из электронных деклараций, сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований в течение 7-9 декабря.


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