Гройсман обнародовал текст плана действий Кабмина до 2020 года

Как написал на своей страничке в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман, текст документа уже на правительственном портале. Приглашаю к обсуждению и комментариям.

При этом Гройсман отметил, что невозможно за несколько месяцев сделать то, что не делалось годами, однако изменить Украину можно. Необходимо просто действовать настойчиво и системно и такую работа правительство уже начало и в следующем году она будет продолжена, - отметил он.

Глава правительства также объявил, что проект среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года содержится на 355 страницах и там указаны пять целей правительства. Это экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией и безопасность и оборона, - напомнил Гройсмна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет Министров Украины подготовил план приоритетных действий правительства до 2020 года. Он базируется на пяти ключевых целях. Об этом в среду, 28 декабря, на последнем в этом году заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.