"Уравниловки" при росте минимальной зарплаты не будет, - Розенко

При этом повышение будет зависеть от квалификации работника. Об этом вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил в ходе селекторного совещания по повышению минимальной зарплаты с первого января 2017 г.

С первого января – пот его словам - оклады по тарифной сетке вырастут от 350 до 1200 грн – зависимо от разряда работников. Поэтому разговоры, что произойдет "уравниловка" - это миф, который надо побороть – добавил Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, украинских работодателей станут штрафовать за невыплату минимальной зарплаты работникам – заявлял ранее Владимир Гройсман.