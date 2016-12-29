14:11 29.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Уравниловки" при росте минимальной зарплаты не будет, - Розенко

Зарплаты по тарифной сетке возрастут от 350 до 1200 гривен, потому никакой "уравниловки" не будет.

При этом повышение будет зависеть от квалификации работника. Об этом вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил в ходе селекторного совещания по повышению минимальной зарплаты с первого января 2017 г.

С первого января – пот его словам - оклады по тарифной сетке вырастут от 350 до 1200 грн – зависимо от разряда работников. Поэтому разговоры, что произойдет "уравниловка" - это миф, который надо побороть – добавил Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, украинских работодателей станут штрафовать за невыплату минимальной зарплаты работникам – заявлял ранее Владимир Гройсман.


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