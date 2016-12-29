ПриватБанк погасил задолженность перед НБУ

В среду регулятор выкупил ОВГЗ на сумму 25,8 миллиардов гривен, которые выпустил Минфин для капитализации банка после его перехода в государственную собственность. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, средства, которые были получены от продажи ОВГЗ, направлены на погашение задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования. Таким образом, все деньги, полученные от монетизации не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам из банка и не окажут значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции, - заверили в Нацбанке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины одобрил выпуск облигаций на сумму в 64 миллиардов гривен для сбалансирования валютной позиции ПриватБанка.