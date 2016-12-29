22:34 29.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
100156959:Polishuk

ПриватБанк погасил задолженность перед НБУ

После монетизации облигаций внутреннего государственного займа Национальным банков национализированный "ПриватБанк" погасил свою задолженность по рефинансированию.

ПриватБанк погасил задолженность перед НБУ

В среду регулятор выкупил ОВГЗ на сумму 25,8 миллиардов гривен, которые выпустил Минфин для капитализации банка после его перехода в государственную собственность. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, средства, которые были получены от продажи ОВГЗ, направлены на погашение задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования. Таким образом, все деньги, полученные от монетизации не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам из банка и не окажут значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции, - заверили в Нацбанке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины одобрил выпуск облигаций на сумму в 64 миллиардов гривен для сбалансирования валютной позиции ПриватБанка.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив