Обама ввел дополнительные санкции против России

На этот раз санкции введены за кибератаки. В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал соответствующий указ.

Документ опубликован на сайте Министерства финансов США. Как сообщает Bloomberg, санкции введены против Федеральной службы безопасности России, а также Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

По данным издания, расширенные санкции США, в частности, коснутся российских военных чиновников, а именно: Владимира Алексеева, Сергея Гизунова, Евгения Богачева, Игоря Коробова и Игоря Костюкова, которые работают в ГРУ Генштаба ВС РФ.

Кроме того, под санкции попал еще один сотрудник Алексей Белан, в сообщении американской стороны приводится целый ряд его прозвищ и данные не только о российском, но и о латвийском гражданстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня ввел дополнительные санкции против России.