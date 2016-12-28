15:17 28.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
100156847:mysnichenko

В 2017 году стипендия студентов составит 1100 гривен

Правительство Украины приняло постановление про академические стипендии.

В 2017 году стипендия студентов составит 1100 гривен

Правительство Украины уже приняло постановление про академические стипендии для студентов. Об этом рассказал вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам - Вячеслав Кириленко – с помощью Twitter.

По его словам - правительство Украины приняло постановление относительно академических стипендий: с 2017 г. для вузов 3-4 уровня аккредитации стипендия составит 1100 гривен, повышенная же стипендия- 1400 гривен - подчеркнул Кириленко. Обычная стипендия для профтехучилищ составит 415 грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Минфин Украины предлагал отменить стипендии, а также сделать магистратуру платной.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив