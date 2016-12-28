В 2017 году стипендия студентов составит 1100 гривен

Правительство Украины уже приняло постановление про академические стипендии для студентов. Об этом рассказал вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам - Вячеслав Кириленко – с помощью Twitter.

По его словам - правительство Украины приняло постановление относительно академических стипендий: с 2017 г. для вузов 3-4 уровня аккредитации стипендия составит 1100 гривен, повышенная же стипендия- 1400 гривен - подчеркнул Кириленко. Обычная стипендия для профтехучилищ составит 415 грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Минфин Украины предлагал отменить стипендии, а также сделать магистратуру платной.