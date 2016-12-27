Гройсман назвал инструменты, необходимые для роста экономики

На сегодняшний день необходимо установить надлежащие условия для кредитования реального сектора экономики. Это задача номер один правительства.

Такое мнение высказал в понедельник вечером, в эфире одного из украинских телеканалов

премьер-министр Владимир Гройсман. При этом глава правительства заверил, что необходимо отходить от сырьевого типа экономики.

Нам нужно создавать сотни тысяч рабочих мест, надо создавать добавленную стоимость в Украине. Поэтому правительство начинаем масштабное строительство инфраструктуры, дорог, масштабную энергоэффективность страны и масштабную децентрализацию, - заявил Гройсман, добавив, что он будет делать все для создания новых производств, а также завоевывания новых рынков, поскольку сегодня украинская продукция практически имеет возможность присутствовать на мировых рынках.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заверил, что Украине нужно добывать собственный газ и это для нас принципиально важно. Нам надо провести эффективную приватизацию, реформировать систему занятости населения, - подчеркнул премьер, добавив, что к 2020 году Украины сможет полностью отказаться от импорта газа.