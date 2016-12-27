09:32 27.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
100156702:Polishuk

Гройсман назвал инструменты, необходимые для роста экономики

Украинская экономика начнет развиваться только тогда, когда у нее будет достаточный уровень инвестирования.

Гройсман назвал инструменты, необходимые для роста экономики

На сегодняшний день необходимо установить надлежащие условия для кредитования реального сектора экономики. Это задача номер один правительства.

Такое мнение высказал в понедельник вечером, в эфире одного из украинских телеканалов

премьер-министр Владимир Гройсман. При этом глава правительства заверил, что необходимо отходить от сырьевого типа экономики.

Нам нужно создавать сотни тысяч рабочих мест, надо создавать добавленную стоимость в Украине. Поэтому правительство начинаем масштабное строительство инфраструктуры, дорог, масштабную энергоэффективность страны и масштабную децентрализацию, - заявил Гройсман, добавив, что он будет делать все для создания новых производств, а также завоевывания новых рынков, поскольку сегодня украинская продукция практически имеет возможность присутствовать на мировых рынках.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заверил, что Украине нужно добывать собственный газ и это для нас принципиально важно. Нам надо провести эффективную приватизацию, реформировать систему занятости населения, - подчеркнул премьер, добавив, что к 2020 году Украины сможет полностью отказаться от импорта газа.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив