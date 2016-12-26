В Украине стартовало финансирование пенсий за январь

Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства. Сегодня, 26-го декабря, Пенсионный фонд страны приступил к финансированию пенсий за январь 2017 г. На данные цели уже было направлено два млрд гривен, что составляет примерно 9% от месячной потребности - сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил о том, что для перерасчета пенсий в Украине необходимо 50 млрд грн. Осовременивание пенсий пройдет автоматически для тех, кому перерасчет не был произведен с 2012 г. – сообщали ранее в пресс-службе Кабмина.