Цена нефти Brent выросла выше 55 долл. за баррель

Об этом передает Bloomberg.

Согласно данным издания по состоянию, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.

"Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,02 доллара за баррель, прибавив 0,13%", - говорится в сообщении.

Также отметим, что во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее цена нефти североморской марки Brent опустилась ниже отметки в 54 доллара за баррель.