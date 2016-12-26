08:43 26.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent выросла выше 55 долл. за баррель

Цены на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром выросли в цене до 55,16 доллара за баррель.

Цена нефти Brent выросла выше 55 долл. за баррель

Об этом передает Bloomberg.

Согласно данным издания по состоянию, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.

"Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,02 доллара за баррель, прибавив 0,13%", - говорится в сообщении.

Также отметим, что во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее цена нефти североморской марки Brent опустилась ниже отметки в 54 доллара за баррель.


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