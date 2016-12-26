Цена нефти Brent выросла выше 55 долл. за баррель

Цены на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром выросли в цене до 55,16 доллара за баррель.
Об этом передает Bloomberg.
Согласно данным издания по состоянию, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.
"Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,02 доллара за баррель, прибавив 0,13%", - говорится в сообщении.
Также отметим, что во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее цена нефти североморской марки Brent опустилась ниже отметки в 54 доллара за баррель.