На Кировоградщине заработали более 30 энергоэффективных котлов

Из них в 2016 г. начали работать 32. Об этом в ходе аппаратного совещания в ОГА сообщил глава департамента инфраструктуры Кировоградской ОГА Александр Корнюша. По его словам – самыми активными территориями, где появлялись энергоэффективные котлы, в частности, являлись г.Александрия, а также Новомиргородский, Гайворонский районы – добавил Корнюша.

Согласно имеющимся данным - альтернативные котлы отопления были установлены в помещениях, относящихся к соцсфере.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Киевэнерго поведали про стоимость отопления в домах без счетчиков.