14:50 26.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На Кировоградщине заработали более 30 энергоэффективных котлов

Начиная с 2012 г. на 167 объектах Кировоградщины установлены энергоэффективные котлы, работающие на альтернативных видах топлива. 

На Кировоградщине заработали более 30 энергоэффективных котлов

Из них в 2016 г. начали работать 32. Об этом в ходе аппаратного совещания в ОГА сообщил глава департамента инфраструктуры Кировоградской ОГА Александр Корнюша. По его словам – самыми активными территориями, где появлялись энергоэффективные котлы, в частности, являлись г.Александрия, а также Новомиргородский, Гайворонский районы – добавил Корнюша.

Согласно имеющимся данным - альтернативные котлы отопления были установлены в помещениях, относящихся к соцсфере.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Киевэнерго поведали про стоимость отопления в домах без счетчиков.


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