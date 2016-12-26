На Кировоградщине заработали более 30 энергоэффективных котлов

Начиная с 2012 г. на 167 объектах Кировоградщины установлены энергоэффективные котлы, работающие на альтернативных видах топлива.
Из них в 2016 г. начали работать 32. Об этом в ходе аппаратного совещания в ОГА сообщил глава департамента инфраструктуры Кировоградской ОГА Александр Корнюша. По его словам – самыми активными территориями, где появлялись энергоэффективные котлы, в частности, являлись г.Александрия, а также Новомиргородский, Гайворонский районы – добавил Корнюша.
Согласно имеющимся данным - альтернативные котлы отопления были установлены в помещениях, относящихся к соцсфере.
Как сообщал УРА-Информ, ранее в Киевэнерго поведали про стоимость отопления в домах без счетчиков.