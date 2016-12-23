12:32 23.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил, что закон о спецконфискации будет принят в начале января

Верховная Рада Украины в начале января должна вернуться к рассмотрению закона о спецконфискации.

Гройсман заверил, что закон о спецконфискации будет принят в начале января

Документ должен быть принят в начале года. Об этом в пятницу, 23 декабря, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом глава правительства подчеркнул, что он настаивает, чтобы к этому вопросы парламент вернулся и проголосовал его.

Гройсман также заверил, что готов лично присутствовать при рассмотрении законопроекта и обсудить каждый из его пунктов отдельно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла бюджет на 2017 год. Законопроект поддержали 274 народных депутата.


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