Автор "Игры престолов" продал права на экранизацию своей книги

Об этом сообщают международные СМИ.

Исполнительными продюсерами проекта выступят Винс Джерарджис и Эндрю Миллер. Работу будет курировать писательница Мелинда Снодграсс, редактор книг Мартина и соавтор “Диких карт”. Дата премьеры пока неизвестна.

К слову, действие в мире “Диких карт» начинает разворачиваться в сентябре 1946 года, когда над Манхэттеном был распространен инопланетный вирус. Уничтожив 90% населения Земли, вирус деформировал часть выживших и превратил их в джокеров. Оставшийся один процент популяции стал тузами — людьми с выдающимися и непредсказуемыми способностями.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на обложке издания Entertainment Weekly появилась первая официальная фотография восьмого сезона "Игры престолов".