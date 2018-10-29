09:15 29.10.2018 | Культура | Новости
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В России скончалась известная телеведущая и актриса Марина Ливанова

В Москве в воскресенье, 28 октября, на 67 году жизни умерла актриса театра и кино, телеведущая Марина Ливанова.

В России скончалась известная телеведущая и актриса Марина Ливанова

До этого Ливанова несколько лет тяжело болела. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на друзья артистки, актриса скончалась рано утром.

Ливанова снималась в фильмах "Аляска Кид", "Враг народа - Бухарин", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Принцесса на горошине".

С 1986 года она работала на телевидении, была признана Лучшей ведущей России 1997 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. в России скончался известный советский и российский актер Николай Караценцов. На момент смерти ему было 73 года.


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