В России скончалась известная телеведущая и актриса Марина Ливанова

До этого Ливанова несколько лет тяжело болела. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на друзья артистки, актриса скончалась рано утром.

Ливанова снималась в фильмах "Аляска Кид", "Враг народа - Бухарин", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Принцесса на горошине".

С 1986 года она работала на телевидении, была признана Лучшей ведущей России 1997 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. в России скончался известный советский и российский актер Николай Караценцов. На момент смерти ему было 73 года.