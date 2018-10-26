09:58 26.10.2018 | Культура | Новости
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Известная американская певица попала в больницу

Накануне известная американская исполнительца Селена Гомес попала в больницу с подозрением на проблемы с почками. 

Известная американская певица попала в больницу

Об этом сообщают международные СМИ.

Состояние Селены Гомес остается критическим. Однако вероятно удастся обойтись без операции. Но  ожидается, что  певица как минимум до зимы пробудет в больнице. Как оказалось, вернулись проблемы с почками. Но отторжение вновь привитой почки пока под вопросом. Сама певца настроена оптимистически и хочет вернуться на сцену. По словам специалистов, певица пошла на поправку и возможно, операция все-таки не понадобится, хоть она и балансирует сейчас на грани.

В целом, Селена чувствует себя удовлетворительно, она не падает духом. Слушает музыку, занимается спортом, не использует социальные сети, общается в родителями.  Также певица, пребывая в больнице, решила порадовать фанатов, написав новую песню.

На данный момент точно известно, что певица пробудет в больнице еще две-три недели. Дальнейшее прогнозы зависят от ее состояния.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Светлана Лобода попала в больницу с подозрением на обструкцию почки и пережила операцию.


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