Известная американская певица попала в больницу

Об этом сообщают международные СМИ.

Состояние Селены Гомес остается критическим. Однако вероятно удастся обойтись без операции. Но ожидается, что певица как минимум до зимы пробудет в больнице. Как оказалось, вернулись проблемы с почками. Но отторжение вновь привитой почки пока под вопросом. Сама певца настроена оптимистически и хочет вернуться на сцену. По словам специалистов, певица пошла на поправку и возможно, операция все-таки не понадобится, хоть она и балансирует сейчас на грани.

В целом, Селена чувствует себя удовлетворительно, она не падает духом. Слушает музыку, занимается спортом, не использует социальные сети, общается в родителями. Также певица, пребывая в больнице, решила порадовать фанатов, написав новую песню.

На данный момент точно известно, что певица пробудет в больнице еще две-три недели. Дальнейшее прогнозы зависят от ее состояния.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Светлана Лобода попала в больницу с подозрением на обструкцию почки и пережила операцию.