11:12 25.10.2018 | Культура | Новости
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Дочь Майкла Джексона собралась замуж - ФОТО

Дочь известного музыканта, поп-короля Майкла Джексона, Пэрис Джэксон собралась замуж за музыканта. Избранником актрисы стал Гэбриел Гленн.

Дочь Майкла Джексона собралась замуж - ФОТО

Об этом сообщает американское издание Radar Online.

20-летняя Пэрис Джексон собирается замуж за известного музыканта, но ее родственники не в восторге от этой идеи. Дело в том, что пара настолько влюблена друг в друга, что даже не собирается подписывать контракт брачный контракт. А ведь от своего отца она получила наследство в сумме 110 миллионов долларов. 

Родные девушки рады, что Пэрис нашла свою любовь, однако их беспокоит судьба ее огромного состояния. Родственники настаивают на том, чтобы контракт с Гленном все же был заключен, а некоторые из них даже предполагают, что музыкант намерен жениться на дочери знаменитого певца только из-за ее денег.

Тем не менее, пара счастлива, готовится к свадьбе и не обращает внимание на пересуды.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", обувь, в которой при жизни Майкл Джексон продемонстрировал публике знаменитую "лунную походку", были проданы на американском аукционе.


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