В США умер знаменитый голливудский актер - ФОТО

Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает издание TMZ.

Как отмечается, самого высокооплачиваемого актера Голливуда доставили в больницу Флориды после остановки сердца. Медикам пришлось только констатировать смерть Рейнолда.

По словам близких, у Берта были проблемы с сердцем в течение многих лет. В феврале 2010 года он перенес операцию.

Место похорон пока не сообщается.

Стоит добавить, что наиболее известен по главной роли в трилогии "Полицейский и бандит". Кроме того, он снялся в таких фильмах, как "Ночи в стиле буги", "Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить", "Время бешеных псов" и других.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 66-м году жизни неожиданно для всех умер бывший генеральный директор Украинского национального информационного агентства "Укринформ" Виктор Чамара.