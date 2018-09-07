11:20 07.09.2018 | Культура | Новости
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В США умер знаменитый голливудский актер - ФОТО

Во Флориде на 83-м году жизни ушел из жизни голливудский актер, а также обладатель двух премий "Золотой глобус" и премии "Эмми" Берт Рейнолд. 

В США умер знаменитый голливудский актер - ФОТО

Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает издание TMZ.

Как отмечается, самого высокооплачиваемого актера Голливуда доставили в больницу Флориды после остановки сердца. Медикам пришлось только констатировать смерть Рейнолда.

По словам близких, у Берта были проблемы с сердцем в течение многих лет. В феврале 2010 года он перенес операцию.

Место похорон пока не сообщается.

Стоит добавить, что наиболее известен по главной роли в трилогии "Полицейский и бандит". Кроме того, он снялся в таких фильмах, как "Ночи в стиле буги", "Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить", "Время бешеных псов" и других.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 66-м году жизни неожиданно для всех умер бывший генеральный директор Украинского национального информационного агентства "Укринформ" Виктор Чамара.


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