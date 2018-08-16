10:34 16.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Британская рок-группа сняла мрачный клип в Припяти - ВИДЕО

Известная британская рок-группа "Suede" отсняла клип в заброшенном городе Припять. Соответствующая видеоработа на песню "Life Is Golden" войдет в их новый альбом "The Blue Hour".

Британская рок-группа сняла мрачный клип в Припяти - ВИДЕО

Данный клип уже доступен меломанам на популярном видеохостинге YouTube.

Культовую группу привлекло в нашей местности темные ландшафты города-призрака, там замечено еще много локаций Припяти.

Стоит добавить, что это не впервые, когда Чернобыльская зона фигурирует на видео как украинских, так и зарубежных исполнителей.

Ранее манчестерская рок-группа "Delphic" сняла здесь клип и показала жителей зоны отчуждения. Затем "Pink Floyd" вдохновился пейзажами города и снял в Припяти видео на трек "Marooned".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2018" израильтянка Нетта Барзилай  снимает клип в украинской столице. По словам украинцев, артистка снимает видео в трех местах: возле музея истории Украины, парке в Буче и на Борщаговке.


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