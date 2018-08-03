Замок из "Игры престолов" выставили на аукцион - ВИДЕО

Знаменитый замок Госфорд в Северной Ирландии, который несколько раз появлялся в сериале "Игра престолов", выставлен на продажу за 656 тысяч долларов.
Родовой дом Кейтлин Старк из культовой ленты теперь может приобрести каждый, кто является фанатом сериала.
"Сериальный дом" семейства Талли начиная с 2010 года появлялся в нескольких эпизодах "Игры престолов". Поэтому туристы стали чаще приезжать в это место.
Сам замок был построен еще в XIX веке по приказу графа Госфорда. Потомки владели этим замком до 1921 года, но уже после Второй мировой войны в нем начали жить военные.
В 1983 году замок превратили в отель, а лесную территорию вокруг замка Ирландия официально признала заповедником.