Замок из "Игры престолов" выставили на аукцион - ВИДЕО

Родовой дом Кейтлин Старк из культовой ленты теперь может приобрести каждый, кто является фанатом сериала.

"Сериальный дом" семейства Талли начиная с 2010 года появлялся в нескольких эпизодах "Игры престолов". Поэтому туристы стали чаще приезжать в это место.

Сам замок был построен еще в XIX веке по приказу графа Госфорда. Потомки владели этим замком до 1921 года, но уже после Второй мировой войны в нем начали жить военные.

В 1983 году замок превратили в отель, а лесную территорию вокруг замка Ирландия официально признала заповедником.