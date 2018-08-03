19:45 03.08.2018 | Культура | Новости
100200509:roman_z

Замок из "Игры престолов" выставили на аукцион - ВИДЕО

Знаменитый замок Госфорд в Северной Ирландии, который несколько раз появлялся в сериале "Игра престолов", выставлен на продажу за 656 тысяч долларов.

Замок из

Родовой дом Кейтлин Старк из культовой ленты теперь может приобрести каждый, кто является фанатом сериала. 

"Сериальный дом" семейства Талли начиная с 2010 года появлялся в нескольких эпизодах "Игры престолов". Поэтому туристы стали чаще приезжать в это место.

Сам замок был построен еще в XIX веке по приказу графа Госфорда. Потомки владели этим замком до 1921 года, но уже после Второй мировой войны в нем начали жить военные.

В 1983 году замок превратили в отель, а лесную территорию вокруг замка Ирландия официально признала заповедником.


Поделиться
Читайте также:
 
В в доме крымскотатарского активиста оккупанты устроили "шмон" Москва осудила более двух тысяч украинцев Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве Олешко В результате взрыва в афганской мечети погибло тридцать человек
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив