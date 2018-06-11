15:52 11.06.2018 | Спорт | Новости
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Робби Уильямса раскритиковали за планы выступить на ЧМ-2018

Известный британский певец Робби Уильямс собирается выступить на церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу в России, однако после такой новости на него посыпался шквал критики со стороны украинских представителей шоу-бизнеса.

Робби Уильямса раскритиковали за планы выступить на ЧМ-2018

В частности, больше всех начала возмущатся украинский продюсер Алена Мозговая. Свои негодавания она выразила на своей страничке в Facebook.

"Друзья, Робби радуется, что летит открыть Чемпионат мира в Мордор. Давайте накидаем ему в комменты плакаты про реальное лицо страны, в которую он так охотно летит. Я уже это сделала", - написала она.

Так, спустя некоторое время, к критике музыканта присоединились и другие пользователи. По этому поводу активные пользователи призвали знаменитого музыканта не ехать в Россию. 

"Россия – террористическое государство. Помогите спасти Олега Сенцова, украинского заключенного, который находится в российской тюрьме, и других политзаключенных, ставших жертвами путинского режима", - пишут в сети.

Кстати, помимо Уильямса и Гарифуллиной на шоу появится легенда сборной Бразилии Роналдо, который будет олицетворять вершину футбольного мастерства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ФИФА запретила открывать в оккупированном Крыму официальные фан-зоны чемпионата мира-2018 по футболу, который проведут в России.


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