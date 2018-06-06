В Барселоне ограбили дом Шакиры

Об этом пишет мадридская газета Marca.

Сообщается, в полицию заявили родители Пике, после чего и началось расследование.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники вынесли из апартаментов драгоценности, часы и украшения. Также известно, что на момент ограбления дома никого не было, поэтому никто не пострадал.

В настоящее время Пике тренируется в составе сборной Испании, а его супруга находится на гастролях в Германии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице правоохранительные органы объявили план-перехват с целью задержания группы неизвестных лиц, которые провели ограбление транспортного средства.