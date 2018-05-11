12:14 11.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Как отреагировали пользователи Сети на выход Украины в финал "Евровидения-2018", - ФОТО

Украинские интернет-пользователи радуются за успешный результат конкурсанта Melovin'a, который прошел в финал Евровидения-2018. Своё восхищение поклонники и звезды украинской эстрады не стали скрывать, после чего начали активно комментировать в своих аккаунтах огненное выступление артиста.

Как отреагировали пользователи Сети на выход Украины в финал

Отметим, что представитель Украины MЕLOVIN выступил на конкурсе с композицией Under the ladder. Среди других конкурсантов номер украинского исполнителя выделялся необычностью и зрелищностью.

По этому поводу фанаты MЕLOVIN отмечают: "Ура, Украина в финале. Никто не сомневался", "MELOVIN - красавчик! Очень огненно!".

Добавим, финал "Евровидения" состоится 12 мая.  Кроме участников, победивших в полуфиналах, за победу также поборются представители стран "Большой пятерки" (Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании "), а также страны-хозяйки Португалии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский певец  MELOVIN с песней Under The Ladder откроет программу гранд-финала международного песенного конкурса Евровидение-2018 в субботу, 12 мая.


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