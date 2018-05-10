15:36 10.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России - ФОТО

Заслуженный артист Украины Виталий Козловский выступил в Москве на сцене концерта ко Дню победы, 9 мая. Среди других эстрадных артистов появились Александр Панайотов, Надежда Бабкина, Диана Гурцкая и другие.

Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России - ФОТО

Фотографии и видео выступления украинского исполнителя выкладывают пользователи соцсетей.

"Маленькая мечта сбылась! На концерте в честь 9 мая 2018 года выступал Виталий Козловский. Я очень обожаю его творчество, была нереально рада увидеть Виталия в Москве в своем районе. Творческих успехов, всего самого наилучшего, замечательный музыкант и человек", - написала в соцсети россиянка Надежда Оголь.

Ведущий мероприятия Денис Симуков также опубликовал фото с певцом.

"Познакомился с заслуженным артистом Украины Виталием Козловским!" - прокомментировал он снимок, над которым прописаны хештеги #москва #9мая #концерт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве 9 мая столичные правоохранители задержали мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену. 


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