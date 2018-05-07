Российская делегация в Лиссабоне прошлась с флагами боевиков - ФОТО, ВИДЕО
Российская делегация накануне открытия песенного конкурса Евровидение-2018 в португальском Лиссабоне в воскресенье, 6 мая, устроила акцию под названием "Бессмертный полк". Участники этого шествия прошлись по улицам с флагами террористических организаций ЛНР и ДНР.
Как сообщил глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха, кроме портретов якобы своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне, россияне несли флаги Украины, Грузии, Беларуси и России.
Возглавила акцию певица Юлия Самойлова, которая представляет России на Евровидении.
Садоха также уточнил, что украинцы, которые живут в Лиссабоне, пошли на акцию, надев футболки с пренебрежительными надписями в адрес президента России.
Они пояснили, что вышли на улицу, чтобы показать, кто есть кто и какую они используют символику, а также кто является организатором акции.
При этом, по их словам, они спрашивали у тех, кто нес флаг Украины действительно ли они являются украинцами и те ответили, что нет.
Были также флаги Грузии. Мужчина, который держал этот флаг, сказал, что он белорус. Были флаги других стран, но люди, которые несли, вряд ли были представителями тех стран, - сказал Садоха, добавив, что в акции приняли участие не менее 300 участников.
Церемония проходит на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Всех 43 участников будут встречать четыре ведущих, среди которых: Клаудия Семедий, Инес Лопес Гонсалвиз, Педро Грейнджер и Педро Пеним.
"Когда разговариваешь с Юлией Самойловой, российской участницей "Евровидения", легко позабыть о том, что год назад она оказалась в центре дипломатического кризиса", - пишет корреспондент The Guardian Алекс Маршалл.