13:35 23.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Настя Каменских посвятила песню украинским дорогам - ВИДЕО

Известная украинская поп-певица Настя Каменских, которая не так давно начала сольную карьеру после дуэта "Потап и Настя", посвятила свою песню "Укравтодору". Кто знает, возможно этот сингл поможет службе отремонтировать автомобильные дороги в нашей стране?

Настя Каменских посвятила песню украинским дорогам - ВИДЕО

Соответствующую композицию звезда презентовала в студии "Радіо МАКСИМУМ".

Отметим, что популярная исполнительница немного изменила свой хит "Это моя ночь" и спела песню о ремонте наших дорог. Таким образом, Каменских обратилась к работникам "Укравтодора" с призывом все-таки заняться покрытием.

"Я хочу, чтобы ты что-то хорошее сделал за день, чтобы ямы все асфальт навек закрыл, а не пень. Поставь хэштег "могу все", делай, латай все шоссе. Быстро сделай, как метеор, "Укравтодор", - спела звезда.

В свою очередь пользователи соцсетей не стали скрывать своих эмоций и начали остро комментировать песню.

"Дай Боже Укравтодору вуха.....щоб вони нарешті почули. Соромно за країну, іноземці які перетинають кордон просто в шоці від наших доріг", "Крутизна", - прокомментировали пользователи композицию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Дайе китайской провинции Хубэй придумали новое наказание для пешеходов, которые не придерживаются правил дорожного движения. 


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