13:10 13.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ольга Полякова выступает против российских звезд в Украине

Популярная украинская исполнительница, суперблондинка и по совместительству мама двух девчат считает, что звезды РФ не должны выступать в нашей стране. По ее мнению, в Украине нужны "молодые и голодные".

Ольга Полякова выступает против российских звезд в Украине

Об этом артистка заявила в интервью журналу "Новое время".

Как рассказала Полякова, раньше у нее в России хорошо развивалась. Однако во время войны пришлось сделать сознательный выбор – отказаться от гастролей, приносивших хорошие деньги. Просто потому, что это невозможно и недопустимо во время такой ситуации в стране. Поэтому, необходимо в Украине развивать отечественный шоу-бизнес.

"У нас же 40-миллионная страна, как Франция. И огромный дефицит артистов. Не хватает образа женщины-плаксы, женщины с опытом, мужчин-исполнителей очень сильно не хватает! Поэтому нужны молодые и голодные, готовые делать хороший контент. Главное - подольше не пускать к нам российских исполнителей, и все станет на свои места", - сказала артистка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инофрм", скандальная украинская артистка Ани Лорак, которая уже длительное время выступает в России, призналась своим поклонникам о невероятной любви к ним, и что она готова отдать свое горячие сердце на концерте в Питере.


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