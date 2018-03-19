10:39 19.03.2018 | Культура | Новости
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В Сети появился первый ролик фильма о Меган Маркл и принце Гарри - ВИДЕО

В Интернете появился первый проморолик фильма, который посвященный истории любви представителя британского монаршего семейства принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

В Сети появился первый ролик фильма о Меган Маркл и принце Гарри - ВИДЕО

Отметим, что полное название картины - Гарри и Меган: Королевская история любви. В видео, в частности, показан один из ключевых моментов любовной истории пары, когда принц Гарри приходит к своей возлюбленной с огромным букетом и становится на колено.

Кстати, выход ленты на широкий экран ожидается 13 мая 2018. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кенсингтонском дворце заявили, что принц Гарри и его невеста Меган Маркл раскрыли детали своей свадьбы, которая состоится 19 мая.

Так, молодую пару поженят в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая, которая вмещает приблизительно 800 человек. Теперь же появилась информация о том, что церемония пройдет в полдень. Также известно, что принц Гарри с Меган Маркл проедут в карете через Виндзор, Беркшир.


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