В Сети появился первый ролик фильма о Меган Маркл и принце Гарри - ВИДЕО

Отметим, что полное название картины - Гарри и Меган: Королевская история любви. В видео, в частности, показан один из ключевых моментов любовной истории пары, когда принц Гарри приходит к своей возлюбленной с огромным букетом и становится на колено.

Кстати, выход ленты на широкий экран ожидается 13 мая 2018.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кенсингтонском дворце заявили, что принц Гарри и его невеста Меган Маркл раскрыли детали своей свадьбы, которая состоится 19 мая.

Так, молодую пару поженят в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая, которая вмещает приблизительно 800 человек. Теперь же появилась информация о том, что церемония пройдет в полдень. Также известно, что принц Гарри с Меган Маркл проедут в карете через Виндзор, Беркшир.