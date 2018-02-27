Светлана Лобода похвасталась украинской премией - ФОТО

Так, в своем посте украинская певица заявила, что ее альбом H2LO получил статус "Лучший альбом года".

"Искренне благодарны Yuna и непосредственно Паше Шилько за статуэтку, моим авторам за прекрасные песни! Вадиму Лисице и Михаилу Кошевому за отличный звук! Идем дальше", - написала Светлана.

Исполнительница, которая ведет активную онцертную деятельность в России не пришла на церемонию награждения. Поэтому, ее престижную награду забрала крестница.

Также Светлана Лобода претендовала на звание лучше исполнительницы, однако уступила награду Тине Кароль.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во Дворце "Украина" прошла седьмая церемония награждения музыкальной премии YUNA "Наилучшие в музыке". На премии в очередной раз определили лучших исполнителей, а также композиции и группы года. Помимо этого награду присудили за лучший клип, концертное шоу, альбом, и другое.