19:34 27.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Светлана Лобода похвасталась украинской премией - ФОТО

Скандальная украинская артистка Светлана Лобода получила знаковую премию YUNA 2018. Об этом звезда похвасталась на своей страничке в Instagram, в котором поблагодарила украинцев за признание.

Светлана Лобода похвасталась украинской премией - ФОТО

Так, в своем посте украинская певица заявила, что ее альбом H2LO получил статус "Лучший альбом года". 

"Искренне благодарны Yuna и непосредственно Паше Шилько за статуэтку, моим авторам за прекрасные песни! Вадиму Лисице и Михаилу Кошевому за отличный звук! Идем дальше", - написала Светлана.

Исполнительница, которая ведет активную онцертную деятельность в России не пришла на церемонию награждения. Поэтому, ее престижную награду забрала крестница.

Также Светлана Лобода претендовала на звание лучше исполнительницы, однако уступила награду Тине Кароль.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во Дворце "Украина" прошла седьмая церемония награждения музыкальной премии YUNA "Наилучшие в музыке". На премии в очередной раз определили лучших исполнителей, а также композиции и группы года. Помимо этого награду присудили за лучший клип, концертное шоу, альбом, и другое.


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