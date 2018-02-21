На Берлинском кинофестивале состоялась премьера украинского фильма - ВИДЕО

Отметим, бюджет картины составил около 22 млн грн. В частности, из которых 10 были предоставлены Госкино в результате 7-го питчинга кинопроектов.

При этом режиссером картины выступила Мария Никитюк. По ее словам, фильм отобрали во вторую по важности конкурсную программу Берлинале "Панорама". Кроме того, это единственный украинский фильм в программе нынешнего кинофестиваля.

"Когда падают деревья" – фильм о молодой девушке Ларисе, мечтающей вырваться из села, в котором она живет вместе с бабушкой и младшей сестрой Виткой. Главные роли в картине исполнили Анастасия Пустовит, София Халаимова, Максим Самчук и другие", - рассказала Никитюк.

Кстати, на премьеру приехал глава Госкино Филипп Ильенко и вице-премьер Павел Розенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Госкино заявили, что в текущем году состоится 49 премьер украинских фильмов. Это будет не только художественное и полнометражное кино, а й самые различные жанры, в том числе и документальные.