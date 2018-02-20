14:41 20.02.2018 | Культура | Новости
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Российского певца жестоко убили в собственном доме

Известного исполнителя шансона Петра Гару убили в собственном доме в Москве. Об этом сообщает  Telegram-канал Hue.

Российского певца жестоко убили в собственном доме

Отмечается, что певца последний раз видели в компании знакомого 14 февраля, после чего он перестал выходить на связь с родными. Позже его тело обнаружили в ванной комнате собственной столичной квартиры.

Преступник жестоко расправился с певцом, он семь раз ранил его ножом, после чего облил тело хлоркой.

Предполагается, что напали на певца с целью ограбления, так как в квартире царил беспорядок, а также пропали все деньги и ценности. Следователи подозревают, что убийцей мог быть сожитель Петра Гару, который 14 февраля, в День Валентина мог также находиться в помещении.

Пока официальной версии и причины гибели певца нет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", ушла из жизни популярная американская писательница Урсула Кребер Ле Гуин. Отмечается, то смерть нагрянула к писательнице еще, 22 января, в возрасте 88 лет в собственном доме в Портленде.

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