Российского певца жестоко убили в собственном доме

Отмечается, что певца последний раз видели в компании знакомого 14 февраля, после чего он перестал выходить на связь с родными. Позже его тело обнаружили в ванной комнате собственной столичной квартиры.

Преступник жестоко расправился с певцом, он семь раз ранил его ножом, после чего облил тело хлоркой.

Предполагается, что напали на певца с целью ограбления, так как в квартире царил беспорядок, а также пропали все деньги и ценности. Следователи подозревают, что убийцей мог быть сожитель Петра Гару, который 14 февраля, в День Валентина мог также находиться в помещении.

Пока официальной версии и причины гибели певца нет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", ушла из жизни популярная американская писательница Урсула Кребер Ле Гуин. Отмечается, то смерть нагрянула к писательнице еще, 22 января, в возрасте 88 лет в собственном доме в Портленде.