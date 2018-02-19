Актрису сериала "Очевидное" уволили из-за домогательств

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно словам Тэмбора, он глубоко разочарован тем, как компания разбиралась с ситуацией. Также голивудский актер отметил, что за время работы над "Очевидным" об этих обвинениях не говорили ни ему, ни кому-либо в Amazon.

Тем не менее он извинился перед своей аудиторией, если какие-либо его действия были неверно интерпретированы. Кроме того, он пообещал, что продолжит защищать себя в данной ситуации.

Стоит добавить, что актера в насилии обвинили несколько его коллег. В частности, его ассистентка, трансгендер Ван Барнс и актриса Трейс Лисетт, которая вспомнила о неоднократных непристойных предложениях и прикосновениях со стороны Тэмбора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американка Джейн Доу подала иск о домогательствах против одного из основателей группы Kiss Джина Симмонса.