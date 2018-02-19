19:30 19.02.2018 | Культура | Новости
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Актрису сериала "Очевидное" уволили из-за домогательств

Американского актера Джеффри Тэмбора, который четыре года исполнял главную роль в сериале "Очевидное", уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Такое решение приняла Amazon Studios после внутреннего расследования.

Актрису сериала

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно словам Тэмбора, он глубоко разочарован тем, как компания разбиралась с ситуацией. Также голивудский актер отметил, что за время работы над "Очевидным" об этих обвинениях не говорили ни ему, ни кому-либо в Amazon.

Тем не менее он извинился перед своей аудиторией, если какие-либо его действия были неверно интерпретированы. Кроме того, он пообещал, что продолжит защищать себя в данной ситуации.

Стоит добавить, что актера в насилии обвинили несколько его коллег. В частности, его ассистентка, трансгендер Ван Барнс и актриса Трейс Лисетт, которая вспомнила о неоднократных непристойных предложениях и прикосновениях со стороны Тэмбора. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американка Джейн Доу подала иск о домогательствах против одного из основателей группы Kiss Джина Симмонса.

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