08:25 22.01.2018 | Культура | Новости
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В США ушла из жизни продюсер "Звездных войн" и "Голодных игр"

На 55 году жизни скончалась всеми любимая кинопродюсер Эллисон Шермур. По информации издания The Variety, женщина страда раком легких и находилась на лечение в медицинском центре Лос-Анжелеса.

В США ушла из жизни продюсер

Шермур прославилась благодаря работе над известными проектами, как первая и вторая часть "Голодных игр", а также "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", и "Соло. Звездные войны: Истории".

Кроме этого она участвовала в выпуске киносаги о Джеймсе Бонде, продюсировала "Загадочную историю Бенджамина Баттона", "Американский пирог" и "Эрин Брокович".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице внезапн умер известный 44-летний украинский продюсер и импрессарио Виктор Распутный. Причиной смерти стал разорвавшийся тромб.

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