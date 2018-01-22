В США ушла из жизни продюсер "Звездных войн" и "Голодных игр"

Шермур прославилась благодаря работе над известными проектами, как первая и вторая часть "Голодных игр", а также "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", и "Соло. Звездные войны: Истории".

Кроме этого она участвовала в выпуске киносаги о Джеймсе Бонде, продюсировала "Загадочную историю Бенджамина Баттона", "Американский пирог" и "Эрин Брокович".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице внезапн умер известный 44-летний украинский продюсер и импрессарио Виктор Распутный. Причиной смерти стал разорвавшийся тромб.