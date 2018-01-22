Том Круз и Джонни Депп стали номинантами на антипремию "Золотая малина" - ВИДЕО
Многие известные актеры стали номинантами на антипремию "Золотая малина", в их числе Том Круз, Джонни Депп, Марк Уолберг. Имена победителей будут названы, 3 марта, накануне вручения награды киноакадемии США "Оскар".
Организаторы премии традиционно обнародовали имена номинантов в шуточном видеоролике размещенном на YouTube, посвященном на этот раз "уничтожению опасных элементов, опасных для здоровья людей и окружающей среды". Соответствующее видео было выложено раньше, чем ожидалось, на странице в Facebook рейтингового портала Rotten Tomatoes.
В номинации за "Ядовитую актерскую игру" представлены Том Круз за фильм "Мумия", Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее"), Марк Уолберг ("Трансформеры: последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") и другие известные актеры.
Номинацию "Худшая картина года" возглавили: "Эмоджи фильм", "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия", "Спасатели Малибу".
Организаторы шуточно обратились к зрителям перечисленных фильмов, чтобы те , "немедленно обратиться к врачу".
Антипремия "Золотая малина" вручается ежегодно накануне вручения премии киноакадемии США "Оскар". Лауреаты "Золотой малины" награждаются пластиковой ягодой малины, покрытой золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском городе Лос-Анджелесе несколько дней назад состоялась торжественная церемония вручения премии Billboard Women in Music.
Правозащитная антипремия «Будяк года – 2009» будет вручена шести лауреатам: Верховному суду Украины, министру внутренних дел Юрию Луценко, Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали, городскому председателю Харькова Михаилу Добкину, Северодонецкому городскому совету, Одесскому городскому председателю Эдуарду Гурвицу. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг, 10 декабря, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Аркадий Бущенко.
В Лос-Анджелесе 24 января объявили обладателей премии Золотая малина, которая присуждается за наихудшие и слабые кинематографические работы. Оглашение по традиции прошло в канун другого события в мире кино - оглашения Американской академией киноискусств своего списка номинантов.