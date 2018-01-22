Том Круз и Джонни Депп стали номинантами на антипремию "Золотая малина" - ВИДЕО

Организаторы премии традиционно обнародовали имена номинантов в шуточном видеоролике размещенном на YouTube, посвященном на этот раз "уничтожению опасных элементов, опасных для здоровья людей и окружающей среды". Соответствующее видео было выложено раньше, чем ожидалось, на странице в Facebook рейтингового портала Rotten Tomatoes.

В номинации за "Ядовитую актерскую игру" представлены Том Круз за фильм "Мумия", Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее"), Марк Уолберг ("Трансформеры: последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") и другие известные актеры.

Номинацию "Худшая картина года" возглавили: "Эмоджи фильм", "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия", "Спасатели Малибу".

Организаторы шуточно обратились к зрителям перечисленных фильмов, чтобы те , "немедленно обратиться к врачу".

Антипремия "Золотая малина" вручается ежегодно накануне вручения премии киноакадемии США "Оскар". Лауреаты "Золотой малины" награждаются пластиковой ягодой малины, покрытой золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском городе Лос-Анджелесе несколько дней назад состоялась торжественная церемония вручения премии Billboard Women in Music.