09:28 22.01.2018 | Культура | Новости
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Том Круз и Джонни Депп стали номинантами на антипремию "Золотая малина" - ВИДЕО

Многие известные актеры стали номинантами на антипремию "Золотая малина", в их числе Том Круз, Джонни Депп, Марк Уолберг.  Имена победителей будут названы, 3 марта, накануне вручения награды киноакадемии США "Оскар".

Том Круз и Джонни Депп стали номинантами на антипремию

Организаторы премии традиционно обнародовали имена номинантов в шуточном видеоролике размещенном на YouTube, посвященном на этот раз "уничтожению опасных элементов, опасных для здоровья людей и окружающей среды". Соответствующее видео было выложено раньше, чем ожидалось, на странице в Facebook рейтингового портала Rotten Tomatoes.

В номинации за "Ядовитую актерскую игру" представлены Том Круз за фильм "Мумия", Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее"), Марк Уолберг ("Трансформеры: последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") и другие известные актеры.

Номинацию "Худшая картина года" возглавили: "Эмоджи фильм", "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия", "Спасатели Малибу".

Организаторы шуточно обратились к зрителям перечисленных фильмов, чтобы те , "немедленно обратиться к врачу".

Антипремия "Золотая малина" вручается ежегодно накануне вручения премии киноакадемии США "Оскар". Лауреаты "Золотой малины" награждаются пластиковой ягодой малины, покрытой золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском городе Лос-Анджелесе несколько дней назад состоялась торжественная церемония вручения премии Billboard Women in Music.

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