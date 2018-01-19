Руслана отметила Крещение 2018 на крыше своего дома - ФОТО

Об этом артистка сообщила на своей странице в Facebook.

По словам звезды, такую процеду, обливание водой, она делает ежедневно.

"Я нормальная украинская амазонка, которая вышла сегодня в эту студеную погоду на крышус воей студии, своего дома", - отметила Руслана.

Так, на фото можно увидеть, как украинская певица взяла огромное ведро воды и начала поливать себя сначала из банки, а потом вылила все емкость полностью.

Я выхожу на улицу с ведром воды каждый день. Чрезвычайно холодным. Беру вот так обливаюсь за папу, за маму, за свою чудо-собаку, за этот прекрасный день, за всех друзей, за свою группу, за музыкантов, за балет, за всех, кто меня всегда поддерживает, за всех моих поклонников…", - подчеркнула звезда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Крещение мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим заместителем, главами районов Киева и некоторыми депутатами Верховной Рады окунулся в парке "Наталка".