15:59 17.01.2018 | Культура | Новости
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Известная актриса умерла после ужасной аварии

Австралийская актриса Джессика Фалкхольт умерла после того, как 26 декабря попала в автокатастрофу, унесшую жизни ее родителей и 21-летней сестры. Об этом сообщает издание The Guardian.

Известная актриса умерла после ужасной аварии

Звезда скончалась спустя неделю после того, как были похоронены ее родственники. Последние дни ее жизнь поддерживалась при помощи аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Известно, что Фалкхольт вместе с семьей ехала на автомобиле, когда в него врезался джип. Сестер смогли вытащить из машины до того, как она загорелась. А родители остались внутри и погибли на месте.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в США на 95 году жизн умерла известная актриса и певица Роуз Мари. Роуз Мари Мазетта родилась в Нью-Йорке и начала свою карьеру в трехлетнем возрасте под псевдонимом Малышка Роуз Мари.

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