14:58 12.01.2018 | Культура | Новости
100183992:labazovych

Голливудская актриса удивила роскошным образом гостей кинопремии - ФОТО

На днях в Лос-Анджелесе прошла 23-я церемония вручения престижной премии Critics' Choice Awards, где на дорожке появилась актриса Анджелина Джоли.

Голливудская актриса удивила роскошным образом гостей кинопремии - ФОТО

Об этом сообщает Сегодня.

Так, в этот раз знаменитость остановила свой выбор на нежном асимметричном платье-карандаш от бренда Ralph & Russo, которое идеально село по ее фигуре. Примечательно, что за последнее время это первый наряд, оголяющий тело Анджелины. Поскольку, до сих пор известная актриса все чаще предпочитала более сдержанные и закрытые фасоны.

Однак, это платье благодаря асимметрии и высокому разрезу оголило не только стройные ноги, но и плечи — верх был открытым. Свой роскошный образ Джоли дополнила серьгами с бриллиантами, красной помадой и бархатными туфлями. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жительница Ирана Сахар Табар прославилась необычной внешностью, которую она приобрела в попытке стать похожей на голливудскую актрису Анджелину Джоли.

Поделиться
Читайте также:
 
Во Львове неизвестный ограбил лотерейную лавку Число заболевших корью в столице выросло до 74 человек Эстония закупила девять беспилотников для охраны границы с Россией В Донецкой области от взрыва пострадал подросток
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив