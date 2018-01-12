Голливудская актриса удивила роскошным образом гостей кинопремии - ФОТО

Об этом сообщает Сегодня.

Так, в этот раз знаменитость остановила свой выбор на нежном асимметричном платье-карандаш от бренда Ralph & Russo, которое идеально село по ее фигуре. Примечательно, что за последнее время это первый наряд, оголяющий тело Анджелины. Поскольку, до сих пор известная актриса все чаще предпочитала более сдержанные и закрытые фасоны.

Однак, это платье благодаря асимметрии и высокому разрезу оголило не только стройные ноги, но и плечи — верх был открытым. Свой роскошный образ Джоли дополнила серьгами с бриллиантами, красной помадой и бархатными туфлями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жительница Ирана Сахар Табар прославилась необычной внешностью, которую она приобрела в попытке стать похожей на голливудскую актрису Анджелину Джоли.