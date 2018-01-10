13:35 10.01.2018 | Культура | Новости
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Queen и Тине Тернер присудили почетные Grammy

Лауреатами почетных премий Grammy стали всеми любимые британская группа Queen и американская певица Тина Тернер.

Queen и Тине Тернер присудили почетные Grammy

Как пишет издание Rolling Stone, торжественная церемония вручения запланирована на лето этого года.

Примечательно, что такой же награды удостоились певица Эмиллу Харрис, музыканты Нил Даймонд, Хал Блейн, Луи Джордан и группа The Meters.

Что касается основной премии Grammy, то вручение статуэток состоится 28 января в Нью-Йорке.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском городе Лос-Анджелесе несколько дней назад состоялась торжественная церемония вручения премии Billboard Women in Music.

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