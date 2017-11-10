10:17 10.11.2017 | Культура | Новости
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Умер российский сатирик Михаил Задорнов

Известный российский юморист Михаил Задорнов умер в связи с тяжелой болезнью на 70-м году жизни. Об этом сообщают украинские СМИ.

Умер российский сатирик Михаил Задорнов

Отмечается, что Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания, однако побороть смертельный недуг ему так и не удалось.

Летом 2016 года он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни.

Известный писатель и юморист родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он был Членом Союза писателей России.

За свою жизнь он написал более 10 книг в жанре лирических и сатирических рассказов, заметок, очерков. Также он известен публичными антиукраинскими высказываниями.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский актер и режиссер, сценарист, киноактер, Тарас Денисенко умер в возрасте 52 лет. Он был сыном киноактрисы Натальи Наум и кинорежиссера Владимира Денисенко.


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