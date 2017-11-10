13:57 10.11.2017 | Культура | Новости
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HBO отказался сотрудничать с комиком Луи Си Кеем

Известный кабельный телеканал HBO больше не будет работать с комиком Луи Си Кеем, после того как пять женщин обвинили его в домогательства

HBO отказался сотрудничать с комиком Луи Си Кеем

Теперь актер не будет принимать участие в благотворительной передаче "Night of Too Many Stars" в помощь людям с аутизмом. В частности, программа должна была выйти в эфир 18 ноября, передает Hollywood Reporter.

По информации издания, из каталога HBO также убраны и другие программы с участием Луи Си Кея. Поэтому, услуга "видео по запросу" уже недействительна.

При этом телеканал FX выпустил заявление, в котором выразил озабоченность выдвинутыми в адрес комика обвинениями/

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", сексуальные домогательства, которые десятки лет совершенно безнаказанно практиковал Харви Вайнштейн, были в Голливуде "секретом Полишинеля".


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