HBO отказался сотрудничать с комиком Луи Си Кеем

Теперь актер не будет принимать участие в благотворительной передаче "Night of Too Many Stars" в помощь людям с аутизмом. В частности, программа должна была выйти в эфир 18 ноября, передает Hollywood Reporter.

По информации издания, из каталога HBO также убраны и другие программы с участием Луи Си Кея. Поэтому, услуга "видео по запросу" уже недействительна.

При этом телеканал FX выпустил заявление, в котором выразил озабоченность выдвинутыми в адрес комика обвинениями/

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", сексуальные домогательства, которые десятки лет совершенно безнаказанно практиковал Харви Вайнштейн, были в Голливуде "секретом Полишинеля".