Умер известный российский актер Дмитрий Марьянов

Актеру стало плохо, когда он отдыхал на даче с друзьями, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В связи с этим знакомые артиста решили самостоятельно отвезти Марьянова в больницу в подмосковной Лобне. Однако к сожалению, актер умер по дороге в больницу, находящуюся в подмосковной Лобне.

"По пути Дмитрию стало хуже, он потерял сознание. Друзья Марьянова остановили машину у поста ГИБДД и вызвали скорую помощь, однако медики оказались бессильны", - говоритсчя в сообщении.

Причиной смерти актера Марьянова стал оторвавшийся тромб.

В данный момент министерство здравоохранения Московской области проверяет информацию, что актер Дмитрий Марьянов скончался из-за отказа медиков оперативно оказать необходимую в таких ситуациях помощь.

Стоить добавить, что с 1994 года Марьянов выступал в составе труппы театра "Ленком". Он принимал участие в постановках спектаклей "Юнона и авось", "Бременские музыканты" и многих других. Также актер сотрудничал с "Квартетом И". Фильмография Марьянова включает такие работы, как "Графиня де Монсоро", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Студенты", "День радио" и другие ленты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", умер глава Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский.