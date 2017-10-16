10:18 16.10.2017 | Культура | Новости
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Умер известный российский актер Дмитрий Марьянов

В возрасте 47 лет ушел из жизни популярный российский актер Дмитрий Марьянов. 

Умер известный российский актер Дмитрий Марьянов

Актеру стало плохо, когда он отдыхал на даче с друзьями, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В связи с этим знакомые артиста решили самостоятельно отвезти Марьянова в больницу в подмосковной Лобне. Однако к сожалению, актер умер по дороге в больницу, находящуюся в подмосковной Лобне. 

"По пути Дмитрию стало хуже, он потерял сознание. Друзья Марьянова остановили машину у поста ГИБДД и вызвали скорую помощь, однако медики оказались бессильны", - говоритсчя в сообщении.

Причиной смерти актера Марьянова стал оторвавшийся тромб. 

В данный момент министерство здравоохранения Московской области проверяет информацию, что актер Дмитрий Марьянов скончался из-за отказа медиков оперативно оказать необходимую в таких ситуациях помощь. 

Стоить добавить, что с 1994 года Марьянов выступал в составе труппы театра "Ленком". Он принимал участие в постановках спектаклей "Юнона и авось", "Бременские музыканты" и многих других. Также актер сотрудничал с "Квартетом И". Фильмография Марьянова включает такие работы, как "Графиня де Монсоро",  "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Студенты", "День радио" и другие ленты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", умер глава Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский. 


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